Gurabo pagó millones por obras y esculturas sin utilidad

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Gurabo relacionadas con las obras de construcción y mejoras permanentes, y las demandas civiles.

El Informe revela que el Municipio no celebró subasta pública para llevar a cabo trabajos de repavimentación de varias carreteras por $2 millones, sino que enmendó y sumó dicha cantidad al contrato con la compañía que se había llevado la subasta original por $4 millones. Además, otorgó un contrato por $116,200 para la adquisición de varias esculturas de bronce sin celebrar subasta pública y fraccionó 11 contratos y una enmienda de un total de $1.3 millones para evadir el procedimiento de subasta pública. Una situación similar ya se había comentado en los Informes M-13-05 del 2012 y M-15-12 del 2014.

Mira a continuación las fotos de las esculturas abandonadas:

Esculturas abandonadas en Gurabo

Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

La auditoría de tres hallazgos, señala que el Municipio a pesar de operar con déficit, pagó $2.1 millones en proyectos sin utilidad y que no han rendido beneficio para la ciudadanía. La escultura El Cristo de la Montaña no se ha instalado, las piezas están deterioradas y abandonadas. Las esculturas en bronce y piezas artísticas de la Plaza de la Puertorriqueñidad siguen almacenadas desde el 2013 y se encuentran deterioradas y en desuso. A pesar de la remodelación de la Biblioteca Municipal en el 2016, la instalación aún no ha sido utilizada. Las instalaciones de una pista de caballos de andadura que se construyó del 2014 al 2016, no se ha utilizado y está abandonada.

Según un parte de prensa, los auditores identificaron que se pagaron $37,120 en la construcción de un pozo séptico y baños en el parque de béisbol del barrio Masas II. Sin embargo, estas obras ya estaban incluidas en el contrato original de $99,999 por lo cual se realizó un pago adicional indebido contrario a ley y reglamentación.

El Informe comenta que el Municipio contrató en el 2012 la construcción del parque de pelota del barrio Celada por 6 millones de dólares, a una sociedad especial cuyo presidente se había declarado culpable por soborno en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Dicha persona cedió su participación en la sociedad especial a un fideicomiso, pero mantenía interés en las ganancias generadas contrario a la Ley 458-2000 que prohíbe entre otras cosas, que ninguna entidad gubernamental contrate a personas convictas o culpables en los foros estatales o federales.

Además, el Municipio de Gurabo pagó $65,000 por acuerdo de las partes, tras una demanda de un empleado por discrimen político. Esta situación afectó los recursos del Municipio ya que tuvo que hacer un desembolso sin recibir servicio alguno.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2016 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.