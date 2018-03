El puente le cayó encima y sobrevivió para contarlo

Katrina Collazo estaba en una luz roja cuando de repente escuchó que algo cayó sobre su auto. Cuando miró atrás, vio el asiento trasero completamente aplastado.

“Hay momentos que me pregunto por qué yo. Dios, ¿por qué yo? No sé por qué Alexa no se salvó, no sé por qué tantos otros no se salvaron”, dijo la joven mientras intentaba aguantar las lágrimas.

Collazo habló de la tragedia el domingo en la iglesia.

“Fui una de las sobrevivientes del derrumbe en el cual mi carro fue sembrado a solo pulgadas de donde yo estaba sentada”, expresó.

El desplome del puente dejó seis personas fallecidas: Brandon Brownfield (39 años), Alexa Durán (18), Navarro Brown (37), Oswald González (57), Alberto Arias (54) y Rolando Fraga Hernández.

El puente cayó el jueves 15 de marzo, apenas cinco días después de ser instalado. La estructura de 950 toneladas de peso fue colocado sobre un transitado boulevard y buscaba ser una forma segura para que los estudiantes pudieran cruzar la transitada vía, al unir el campus con la ciudad de Sweetwater.

La colocación del puente fue celebrada por todo lo alto por su innovador método de instalación, que minimizó el cierre del tráfico.

Según investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), al momento del colapso se estaba trabajando con los cables, los cuales sostenían la estructura.