Habla tía de niña separada de su madre en Texas

La tía de la niña, presuntamente separada de su familia en un centro de detención de McAllen, cuyo llante supuestamente fue recogidas en una grabación junto al de otros pequeños y luego se convirtió en viral, dijo tener "el corazón partido" al escuchar las súplicas de la pequeña.

La mujer, natural de El Salvador, dice que su hermana y su sobrina de nombre Alison, quien apenas tiene 6 años de edad, salieron de su país hace un mes y que supo de la detención y separación de sus parientes tras ser capturada por las autoridades de inmigración, apenas cruzaron la frontera.

La mujer, quien no se identificó para esta entrevista, dijo que pudo hablar con su sobrina, de tan solo seis años. "Ella me decía, tía, yo le juro que me voy a portar bien pero sáqueme de aquí, yo no quiero estar un día más aquí, me separaron de mi mamá, me contaba ella que estaba durmiendo en el suelo”.

Este audio, divulgado el día lunes, ha generado rechazo de diversos sectores, debido a lo que se considera como una política "insensible e inhumana" por parte de la administración de Donald Trump.