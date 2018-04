El secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera admitió el martes que para la seguridad de las actividades del fin de semana de las Justas de la Liga Atlética. Interuniversitaria (LAI) y las protestas del primero de mayo, Dia Internacional de los Trabajadores "habrá que desvestir a un santo, para vestir a otro".

“¿Hay una solución distinta? Tenemos equis grupo de Policías y no pare más. Si tenemos que mover de un sitio para otro lo hacemos. Habrá áreas que tendrán menos personal si es necesario. Tenemos 13 mil policías y con 13 mil policías tenemos que hacer todas las funciones que tendremos que hacer. Porque no hay más policías, no han habido desde. hace tres años y no sabemos si van a haber más"", dijo Pesquera en conferencia de prensa.

Pesquera entiende que el Estudio de Necesidad y Conveniencia encomendado a una empresa privada será importante para determinar si es necesario que la Junta de Control Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló permitan la contratación de policías adicionales. Actualmente, si un policía se retira, la plaza queda congelada, alegó Pesquera.

Para las Justas de la LAI, así como para las protestas del primero de mayo se utilizarán alrededor de 1,200 policías.

El secretario del Departamento de Seguridad Pública espera que para ambas actividades no ocurra un evento de ausencias masivas.

Tanto Pesquera, como el comisionado interino de la Policía, Henry Escalera le solicitaron el martes a varios líderes sindicales que pretenden realizar manifestaciones el primero de mayo, acudan a una reunión, para coordinar la logística de las actividades.

“Ya nos comunicamos con la Asociación de Maestros que (que preside Aida Díaz) y ellos dijeron que se van a reunir con nosotros, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (que dirige Roberto Pagán) acordó reunirse el viernes. De los que no hemos recibido contestación es de la UTIER (cuyo presidente es Ángel Figueroa Jaramillo), la Unión General de Trabajadores (Gerson Guzmán es el presidente del sindicato) y Federación de Maestros de Puerto Rico (su presidenta es Mercedes Padilla). Esos son los que estamos esperando para dialogar.", mencionó Escalera.

Al preguntarle cuál es la necesidad de reunirse con estos líderes en específico, Pesquera explicó que “estos grupos externos que vienen con una agenda distinta la de los manifestantes, entendemos que dentro de las marchas, los líderes que están ahí los conocen y sus comités de disciplina pueden identificar a estas personas y decirle que no dañen la actividad. Nosotros queremos que por lo menos nos ayuden a identificar cualquier elemento que venga con una agenda de causar violencia porque les está perjudicando la marcha a ellos”.

El primero de mayo se realizarán al menos dos actividades de protesta. Una será en el área de la Milla de Oro en Hato Rey y la segunda en El Capitolio.