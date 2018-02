Fila para entrar al nuevo Marshalls de Plaza las Américas

Decenas de personas se han levantado temprano este jueves para ir a hacer fila ante la inauguración del Marshalls en Plaza Las Américas.

El local de 34,000 pies cuadrados abrió sus puertas de 8:00 a.m. a 10:30 p.m. Sin embargo, el horario regular será de 9:30 a.m. a 9:30 p.m. de lunes a sábado y de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. los domingos.

La tienda cuenta además con una boutique de moda dentro del mismo espacio, llamada "THE CUBE".

"Marshalls se siente orgulloso de darle la bienvenida a clientes en su 21a tienda en la isla. Los compradores que visiten Marshalls en el área de San Juan encontrarán una experiencia de compra sorprendente en cada visita ya que la tienda ofrecerá una selección fantástica de artículos de marca, de diseñador y de alta calidad en moda, hogar, belleza a precios que encantan", informaron en comunicado de prensa.

Marshalls y su cadena minorista hermana, T.J. Maxx, esperan abrir de nuevo ubicaciones en la isla que fueron dañadas durante el huracán. A medida que estas tiendas abran sus puertas, Marshalls y T.J. Maxx donarán un total de $100,000 a Habitat for Humanity of Puerto Rico para ayudar a reconstruir las casas de nuestros vecinos en la isla. Habitat for Humanity es una organización sin fines de lucro dedicada al alojamiento, y que intenta ayudar a individuos y las familias a lograr estabilidad, autosuficiencia y un futuro mejor a través de ser propietario.

"Nuestra ubicación en Plaza Las Americas ofrecerá una selección siempre cambiante de artículos de alta calidad y de moda a los precios increíbles por los que Marshalls se conoce. Con miles de nuevos artículos que llegan a nuestras tiendas diariamente, esperamos proveer a nuestros clientes una experiencia de compra sorprendente en cada visita," dijo Tim Miner, el presidente de Marshalls y T.J. Maxx.

