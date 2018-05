Hacen llamado a boicotear las pruebas META

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) hizo un llamado a a las comunidades escolares a unirse al boicot de las pruebas estandarizadas META-PR, como protesta por el cierre de las 266 escuelas.

"Exhortamos especialmente a los padres y madres de aquellas amenazadas de cierre por el Departamento de Educación a no autorizar que se obligue a sus hijos e hijas a tomar las pruebas. Si el gobierno no les consultó para cerrarles los planteles que ahora no tenga la colaboración de las comunidades", señalaron en un comunicado de prensa.

Según alegó el Frente, las pruebas estandarizadas son un fraude porque no miden el aprovechamiento académico y buscan provocar el fracaso de los estudiantes para justificar la privatización e imponer las escuelas chárter.

"El Departamento de Educación no toma en cuenta que, por la deficiente administración de la secretaria Keleher, en muchas escuelas los estudiantes han permanecido sin maestros de inglés, matemáticas, ciencias y otras materias, lo que ha afectado el aprendizaje y los coloca en desventaja para enfrentar la prueba. No parecen tomar en cuenta que este año escolar estuvo afectado por el azote de un catastrófico huracán que, junto a la incapacidad de la alta gerencia de la agencia para acelerar la reapertura de las escuelas, tuvo a los niños entre 60 y 100 días sin clases", sostuvieron.

Las pruebas serían administradas 7 al 11 de mayo de 2018.