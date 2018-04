Hacienda anuncia horarios de Centros de Planillas

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, recordó el viernes, a los contribuyentes que el próximo martes 17 de abril, vence el periodo de radicación de la Planilla de Contribución sobre Ingresos de Individuos para el año contributivo 2017.

“Hasta el 17 de abril, estaremos trabajando en horario extendido en los Centros de Orientación y Preparación de Planillas ubicados en los centros comerciales Plaza Las Américas, Plaza del Caribe, Plaza Carolina y The Outlet Mall en Canóvanas, donde se atenderá al público desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. El Centro del Mayagüez Mall cerrará a las 7:00 de la noche todo el periodo menos el viernes 13, que se trabajará hasta las 9:00 de la noche”, dijo en declaraciones escritas.

Los Centros de Orientación y Preparación de Planillas ubicados en Caguas y Guaynabo, que tienen horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en el recinto de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico, se abrirá de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, mientras que en el recinto de Mayagüez el sábado 14, entre 9:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. El Centro en la Asociación de Pensionados trabajará de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Personal del Departamento preparará planillas de individuos asalariados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 150,000 dólares, incluyendo ingresos exentos. Se prepararán las planillas de individuos cuyos intereses no excedan la cantidad exenta de 2,000 dólares o de 4,000 dólares, en caso de ser casados. Solamente se completarán los Anejos A, A1, B (Parte III), CH, CO, FF (Parte I), H e IE.

No se prepararán planillas que incluyan transacciones de venta de residencias u otros activos de capital y distribuciones totales o parciales de Planes de Retiro. Tampoco planillas de contribuyentes dedicados a industria o negocio, ni planillas a contribuyentes que no sean ciudadanos ni residentes de Puerto Rico.

En el caso de contribuyentes casados que radiquen planilla conjunta, si uno de los cónyuges no puede asistir al Centro, deberá enviar el Formulario Modelo SC 2745, Poder y Declaración de Representación, debidamente completado y firmado, autorizando al cónyuge que asiste al Centro a radicar y firmar electrónicamente la Planilla en su representación.

Los contribuyentes deben tener a la mano su número de Seguro Social y fecha de nacimiento, la información correspondiente a su cónyuge y dependientes, si aplica. También deben presentar su licencia de conducir o alguna identificación válida con foto; los comprobantes de retención 499R-2/W-2PR (W-2) y declaraciones informativas (Formularios 480.6A, 480.6B, 480.6D, 480.7B y 480.7C), que haya recibido a su nombre y de su cónyuge. Además, para reclamar las deducciones deberá proveer información de éstas, tales como los intereses hipotecarios (Formulario 480.7A).

Maldonado Gautier dijo que el martes 17 de abril, las colecturías también estarán trabajando en horario especial. En los Centros CESCO, (con excepción de Bayamón), las colecturías estarán operando entre 8:00 de la mañana y 5:00 de la tarde. Las Colecturías Regionales recibirán público de 8:00 de la mañana a 6:00 de la noche, la Colecturía Central y el Correo del edificio Intendente Ramírez en San Juan, estarán abiertos entre 7:00 de la mañana y 7:00 de la noche y Capital Center, en Hato Rey de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Puede acceder al siguiente enlace para detalles de localizaciónhttp://www.hacienda.pr.gov/horarios-y-ubicacion-de-los-centros

Por otro lado, el secretario recordó a los contribuyentes que también pueden radicar el Formulario 482 (Planilla de Contribución sobre Ingresos) electrónicamente a través de la página de Internet www.hacienda.pr.gov, bajo el enlace Planillas Individuos 2017. “Allí encontrarán varios programas certificados para la preparación y radicación de planillas que podrán utilizar sin costo hasta que termine el periodo”, agregó el funcionario.

El 17 de abril se estarán recibiendo pagos por teléfono de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche, llamando al (787) 620-2323 opción 2. Personal del Departamento de Hacienda atenderá consultas hasta las 12:00 de la medianoche, cuando termina el periodo de radicación.

Hasta el momento se han enviado 118,855,130 dólares en reintegros, correspondientes a la Planilla 2017

Mira nuestra programación en vivo