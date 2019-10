Haddock solicita dejar sin efecto recortes a UPR

El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock dijo el jueves que solicitó a la gobernadora dejar sin efecto los recortes al presupuesto.

“Eso nos pondría en la posición de trabajar en un nuevo modelo presupuestario. Hemos sido responsables hasta el momento con los recortes, hemos hecho ahorros más allá de los recortes, pero estamos en un momento donde la Universidad de Puerto Rico no puede tolerar otro recorte”, dijo el presidente a su llegada a La Fortaleza.

Haddock mencionó que con el recorte propuesto es de $71 millones. Sumado a los $331 millones en recortes previos, la UPR tendrá alrededor de $400 millones menos en su presupuesto.

“En este momento no se está contemplando un aumento adicional en la matrícula. Pero sí es posible que vamos a tener que cerrar (algunos recintos) y hacer algunos ajustes que al momento no se han contemplado. Queremos mantener abiertos los 11 recintos, no queremos que haya despidos, pero va ser retante con ese tipo de recortes para el año que viene”, sostuvo Haddock.

El presidente de la UPR mencionó que como al momento no está en agenda el cierre de recintos, no se puede mencionar en este momento cuál de ellos podría cerrar.

Expresó que hay una baja en matrícula, pero se superaron las expectativas que se tenía con los estudiantes de nuevo ingreso. Hay 52 mil estudiantes.

“Ya nosotros hicimos nuestro análisis, nuestro estudio, tenemos unos casos específicos para ese dinero. Primordialmente para mantener esos programas académicos, cuya calidad no es negociable. Aportaciones adicionales al Sistema de Retiro e infraestructura física y de informática. No solamente para los servicios académicos y de servicio al estudiante”, declaró.

No obstante, Haddock aseguró que tienen el presupuesto balanceado y tienen en el presupuesto la aportación al plan médico y el Bono de Navidad de este año.

“Donde estamos teniendo dificultad es en el presupuesto del año que viene”, sentenció.

El presidente de la UPR declaró que, en conversaciones con funcionarios de la Junta de Control Fiscal, le han expresado disponibilidad a aprobar una redistribución presupuestaria.

