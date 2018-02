Agentes del U.S. Customs and Border Protection (CBP) Air and Marine Operations (AMO) y de la Policía de Puerto Rico ocuparon un millonario cargamento de cocaína el pasado domingo en una embarcación privada que llegó a Las Croabas en Fajardo, mientras que arrestaron a dos individuos.

Según se informó en un comunicado de prensa, se trata de 174 libras de cocaína y 152 cartones de cigarrillos. El valor del cargamento fue estimado en $1.9 millones.

“Este es el segundo incidente en el que nuestros equipos de AMO han detectado intentos de contrabando a través de la costa este de la isla. Seguimos comprometidos a trabajar con otros socios de la aplicación de la ley para detectar y evitar estas intrusiones”, dijo Johnny Morales, Director de Operaciones Aéreas.

Detalló que un equipo interceptor de la Unidad Marina AMO de Fajardo observó una embarcación sospechosa llegar a la rampa para botes en Las Croabas. Los agentes de Interdicción Marina contactaron a la Policía de Puerto Rico que realizó una parada de tráfico del buque, del remolque y una camioneta de carga.

Los efectivos llevaron a cabo una búsqueda y hallaron 152 cartones de cigarrillos (un total de 30,400 cigarrillos individuales) escondidos en la borda del puerto de la embarcación.

Asimismo, se informó que un can K-9 de la Policía alertó positivamente sobre la presencia de narcóticos a bordo del buque. Los oficiales de CBP realizaron una búsqueda más intrusiva, removiendo el tanque de combustible incorporado del buque, donde encontraron un compartimiento oculto. Allí habían 72 ladrillos para un total de 78.7 kilogramos de una sustancia blanca en polvo que dio positivo a cocaína en los exámenes de campo.

Mientras, la Agencia Federal Antidrogas (DEA por su siglas en inglés) asumió la custodia de dos ciudadanos estadounidenses e incautaron la droga y el barco para una investigación más a fondo.

Agentes especiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en inglés) confiscaron los 152 cartones de cigarrillos.

El 14 de febrero, tripulaciones de AMO incautaron 25 libras dentro de una mochila oculta dentro de la consola central de un barco privado que llegaba a la rampa para botes Las Croabas en Fajardo.

