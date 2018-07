NUEVA JERSEY - Las autoridades están investigando la muerte de un hombre y una mujer cuyos cuerpos fueron encontrados en un motel de Nueva Jersey como un aparente homicidio suicidio.

La policía de South Hackensack confirmó que los cuerpos fueron encontrados el lunes por la mañana en el Knights Inn de esta ciudad. Las autoridades no dieron más información al momento sobre las muertes, citando que la investigación está en curso.

No estaba claro de inmediato cuándo ocurrieron las muertes ni cuánto tiempo llevaban en su habitación cuando fueron encontrados. Sus nombres no han sido revelados, y las autoridades no han dicho si estaban relacionados.

La investigación continúa.