Héctor O'Neill pide 10 días para hacer alegación

La defensa del exalcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, solicitó este jueves, en la vista de lectura de acusación, que se le concedan 10 días para hacer alegación, lo que fue concedido por la jueza.

O'Neill enfrenta cargos por violencia de género, agresión sexual y violación a la Ley de Etica.

“Me golpeaba y me obligaba a tener relaciones”

Héctor O’Neill renuncia a Vista Preliminar tras dramático relato de su supuesta víctima. (Publicado jueves 3 de mayo de 2018)

El inicio del juicio fue señalado para el 28 de junio 2018 a las 9:00am en sala 602 de Tribunal de Bayamón0



El pasado 3 de mayo la jueza Sariely Rosado Fernández encontró causa para juicio contra O'Neill, luego de que este renunciara a su derecho de tener una Vista Preliminar.

La Vista Preliminar había iniciado con el testimonio de una de las alegadas víctimas, la agente de la Policía Municipal Yentamine Díaz. Desde su introducción, la mujer se mostró afectada y llorosa.

“Yo no quiero verlo, Honorable! ¡Por favor!” , exclamó Díaz, por lo que se le permitió testificar de espalda al acusado.

La testigo indicó que comenzó una relación con el exalcalde a finales del 2009, cuando lo conoció pidiendo ayuda para encontrar una escuela para su hija, que tenía necesidades especiales.

"Accedí a una relación por miedo a perder mi trabajo. Como él era un hombre tan poderoso, yo le tenía terror... Al año se tornó violenta. En ocasiones me golpeaba y me obligaba a tener relaciones aunque yo no quisiera”, dijo Díaz sollozando, por lo que solicitó un receso.

Al regresar, a la 1:30 p.m., la defensa anunció su decisión de renunciar a la Vista Preliminar.

