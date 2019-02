El hermano de Kevin Fret publicó un video este viernes desde un cementerio, envíandole un mensaje a su hermano, asesinado el pasado 10 de enero en Santurce.

"Besos pal cielo @iamkevinfret", escribió Steven Fret. "Te amo, papi. Don't forget about a mi. I will never forget you, baby (No te olvides de mi. Nunca te olvidaré bebé)", se le escucha decir.

Aunque no dijo en dónde grabó el video, se presume que fue en Massachussets, donde reside la familia.

El joven ha publicado constantes mensajes en sus redes sociales tras la muerte del trapero puertorriqueño.

"Nunca aceptaré esto . Te amo hasta el cielo & espero ya que se que es así que estés con abu ��������me dejastes chico ☹️☹️☹️mi hermanito del alma ��mi bebé", escribió en otra publicación.

Al momento, nadie ha sido acusado por el crimen.