"Héroe" hispano, único fallecido en tiroteo de Colorado

El tiroteo de la escuela STEM en Highlands Ranch, en un lujoso suburbio de Denver a 20 años de la tragedia en Columbine, dejó a un estudiante fallecido y ocho heridos. De estos, dos permanecen en el hospital Littleton Adventist en condición crítica.

Este miércoles, el Departamento del Condado Douglas identificó al estudiante fallecido como Kendrick Castillo. Su padre había confirmado su muerte a NBC un día antes.

Estudiantes sobrevivientes del tiroteo han relatado a varios medios que el estudiante murió mientras intentaba enfrentarse a los atacantes, en un intento de salvar a sus compañeros.

"Lo siguiente que sé es que sacó un arma y nos dice a todos que no nos movamos y fue entonces cuando Kendrick se abalanzó sobre él y fue cuando le disparó a Kendrick", dijo una estudiante de Nui Giasoll.

"Parece que mi hijo recibió tres impactos de bala": padre de estudiante en Colorado

Un padre hispano habla tras un tiroteo al sur de Denver este martes. Según Fernando Montoya, su hijo de 17 años se encuentra hospitalizado tras supuestamente recibir tres heridas de bala. Ocho personas resultaron heridas tras lo sucedido en la escuela STEM en Highlands Ranch. (Publicado martes 7 de mayo de 2019)

Giasoll agregó que la heroica acción de Kendrick les dio tiempo para salir debajo de sus escritorios y salir corriendo del salón para escapar.

Castillo era hijo único y se debía graduar de la secundaria en solo tres días.

Su padre, John Castillo, habló con NBC y describió a su hijo como un amante de la pesca, de automóviles y especialmente de la robótica.

Castillo, que es un ingeniero de la cadena Marriott, contó que una vez al hablar sobre tiroteos escolares le dijo a su hijo que "no tienes que ser el héroe". A esto, Kendrick le respondió "me criaste de esta manera, me criaste para ser una buena persona".

El padre dijo que Kendrick se enfocaba en las personas y en las relaciones. "No sé porque esto le pasó a un chico tan bueno", agregó.

"No sé qué voy a hacer sin él en nuestras vidas. Nunca va a ser lo mismo".

En un entrevista a The New York Times, Brad Bialy dijo que su hijo mayor, Brendan, le comentó que vieron a dos estudiantes entrar a un salón y sacar un arma de fuego del estuche de una guitarra.

Bialy agregó que su hijo y dos amigos trataron de atacar al estudiante armado pero uno resultó herido de bala en el pecho. Otros jóvenes intentaron detener la hemorragia, comentó el padre.