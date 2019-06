Hijo de Raúl Maldonado arremete contra el Gobernador

El hijo de Raúl Maldonado Gautier, quien hasta este lunes fue el secretario del Departamento de Hacienda, luego que este denunciara una supuesta “mafia institucional de muchos años” en esta agencia, acudió a su cuenta de Facebook para acusar al gobernador Ricardo Rosselló Nevares de "corrupto".

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. Sino habla de los textos enviados. #... No dicho por mi, que el ... que esta ahi es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, eras inepto. Es bien diferente pq Gobernador usted sabia, no eres inepto pq lo eres, eres un corrupto", esccribió el licenciado Raúl Maldonado Nieves en la red social de Facebook.

El gobernador anunció la remoción del secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, de sus respectivos cargos en el gobierno luego que este denunciara que en la agencia había una "mafia institucional".

