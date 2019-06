El hijo de Raúl Maldonado Gautier volvió a utilizar las redes sociales este martes para hablar sobre la supuesta reunión que presenció en Fortaleza y volvió a referirse al gobernador Ricardo Rosselló como "el corrupto".

El lunes, Raúl Maldonado, hijo, alegó que estuvo en un encuentro con su padre, el gobernador y el presidente de BDO, en la que supuestamente Rosselló solicitó que cambiaran reportes sobre Unidos por Puerto Rico.

"Aclarando lo que dije ayer. Estuve en una reunión, que no había razón para yo estar. Estaba con mi viejo luego de hacer ejercicios, que era el único tiempo que compartía con él. Estaba sentado al frente de la oficina del gobernador. El viejo entra pero el corrupto también me invitó. En esa, que honestamente me sorprendió su brutalidad, entro. Veo al presidente de BDO. Escuché el reporte real de como Unidos por PR hicieron las cosas mal. No que no trataron de hacer las cosas bien, porque si lo hicieron pero las cosas se hacen bien sin pensar en noticias. Como pararon la distribución de vagones para hacer la noticia. No me creen, polígrafo con el que me niegue lo que digo", escribió este martes Maldonado, hijo.

"Hoy dicen mentiras. Cero tolerancia. Yo presentaré mi evidencia. Gobernador dime si no estuvimos en tu oficina reunido con el presidente de BDO y usted pidiendo que se cambiara el reporte de unidos por PR los furgones pq afectaba su esposa. Habla de los cheques que estaban en la gaveta. Sino habla de los textos enviados. #... No dicho por mi, que el ... que esta ahi es un corrupto, pq aquí no hay excusa como anterior, si no sabia, eras inepto. Es bien diferente pq Gobernador usted sabia, no eres inepto pq lo eres, eres un corrupto", dice el primer mensaje que escribió, el lunes.

En febrero, el gobierno canceló los contratos con la empresa Virtus Consulting Group, que estaban vinculados a Maldonado, hijo. Mientras, el lunes, el gobernador removió a Maldonado de todos sus puestos, luego que este denunciara una supuesta “mafia institucional de muchos años” en Hacienda. Sus declaraciones llevaron al Departamento de Justicia a invitarlo a declarar sobre sus denuncias.

