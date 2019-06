Raúl Maldonado hijo insinúa el Gobierno toma represalias en su contra

VS

El hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, insinuó la tarde del viernes que el Gobierno de Puerto Rico toma represalias en su contra.

A continuación puedes leer sus recientes declaraciones:

“Mi viejo tenía dos citas durante la mañana de hoy (viernes). Él fue a la cita con el foro investigativo, en el que la verdad va a salir”, escribió inicialmente por Facebook.

“Yo NO confío en el Departamento de Justicia local. Quién confiaría =, si el mismo día que hablé por radio (WKAQ), a las dos horas, un individuo toca la puerta de mi casa. Se la tiro (la puerta) porque no sé quién era. Se quedó tocando y no se identificó”, añadió.

“Luego, me pasan por debajo de la puerta una citación de la Policía para una investigación de mi licencia de armas, que tengo desde los 21 años. ¡Qué casualidad! No quiero pensar que el Gobierno está utilizando recursos del Estado para amedrentarme".

"Luego, recibo un mensaje de que publicaron la dirección de mi casa en las redes, de lo que -yo entiendo son los "trolles" pagados por las agencias de publicidad del gobierno. ¿A eso se refieren cuándo dicen que 'la Policía va a tocar la puerta y van a volar cabezas'?" concluyó.

