En video: brutal golpiza a hispano en un restaurante

En video quedó captada una brutal golpiza contra un trabajador del restaurante "Mi Tierra", en Miami, que dejó a la víctima una semana hospitalizado tras haber sufrido fracturas en la nariz y el pómulo.

El hondureño Nelson Bardales, quien trabaja como cocinero, denunció que fue golpeado por un cliente "homofóbico" el pasado domingo 10 de febrero.

"Lo que me hizo no tiene nombre, me destrozó. Tengo una fractura en la nariz y en el pómulo", dijo en entrevista con Telemundo 51.

Una cámara de vigilancia del restaurante captó el momento en que un hombre se le acerca a Bardales y le da un puñetazo en la cara ante varios testigos.

"Viene él y me golpea y quedó en shock. Me acuerdo que perdí la noción", comentó.

Bardales dice sus compañeras de trabajo le comentaron que el hombre le dijo "desgraciado, asqueroso" y varias ofensas homofóbicas.

"Él piensa que lo estoy mirando y por ser gay me viene a pegar. Me duele por ser homosexual que exista gente tan machista en un mundo diverso", dijo Bardales.

La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y agregó que espera que su agresor "dé la cara".

