MURRAY — Dos personas resultaron heridas en un tiroteo en las afueras de un popular centro comercial de Utah, donde cientos de compradores asustados se agacharon hasta que la policía llegó para evacuar el edificio.

Los dos heridos, de unos 20 años, fueron baleadas aproximadamente a la 1:30 p.m. cerca de la entrada sureste del centro comercial Fashion Place en Murray, un suburbio al sur de Salt Lake City, dijo el oficial de policía de Murray, Kenny Bass.

El hombre estaba en estado crítico mientras que la mujer estaba en condición seria. Ambos fueron atendidos en un hospital.

La policía estaba buscando a tres personas sospechosas en el tiroteo, dijo Bass, quien agregó que el tiroteo puede estar relacionado con pandillas.

El centro comercial es un centro comercial muy visitado en el corazón del área metropolitana de Salt Lake City con tiendas como Crate and Barrel, Macy's y Nordstrom.

Los compradores fueron escoltados por la policía fuera del centro comercial.

Al Collins estaba comprando en Dillard con su novia cuando la alarma contra incendios comenzó a sonar y alguien dijo por un altavoz que evacuaran. Entonces, comenzó a filmar con su teléfono.

"Justo después de que comencé a filmar, los disparos estaban a la vuelta de la esquina", dijo a The Associated Press. Se escuchan disparos en su video, junto con su novia llorando.

"Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Estaba bastante seguro de que se trataba de disparos ", dijo. "Sentí que no podíamos correr lo suficientemente rápido para salir de allí".

La empleada de Crate and Barrel, Danielle Calacino, dijo a The Associated Press que vio a personas salir corriendo del centro comercial después de que sonara la alarma. Ella dijo que de 10 a 12 empleados y alrededor de 20 clientes se escondieron en el almacén de arriba de la tienda. Agregó dijo que la policía los escoltó después de unos 40 minutos.

"Casi todos estábamos tranquilos y en shock", dijo Calacino, un estudiante de 21 años de la Universidad de Utah.

El centro comercial Fashion Place dijo en un tweet que estaba "muy triste por el incidente" y agradecido por las acciones de seguridad y la policía de Murray.