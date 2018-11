Hombre asesina a su pareja y luego se suicida

Otra mujer fue asesinada a manos de su pareja, quien luego se quitó la vida, en hechos ocurridos cerca de las 2:17 de la madrugada del miércoles en las parcelas del barrio Carraízo, carretera PR-175 en Trujillo Alto, informaron las autoridades.

La información preliminar detalla que la occisa fue identificada como Ana María Moris Colón de 60 años.

El supuesto asesino fue identificado como Manuel De Jesús de los Santos de 64 años. Éste se suicidó posteriormente, según confirmó la Uniformada.

Informes indican que en la residencia se escuchó una discusión y luego se escucharon varias detonaciones.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Carlos Nazario relató en entrevista radial (WKAQ) que los occisos no habían tenido incidentes previos.

“Él abre fuego contra la dama en la residencia de ésta y posteriormente se hace un disparo él mismo. Eran expareja. Ella vivía en la residencia pero él no vivía con ella. Él llega hasta la residencia de ella en la madrugada de hoy. No había más nadie en la residencia… Esto ocurre en el interior de la residencia, en una de las habitaciones. No había casos previos entre ellos, no había incidentes previos. Esto sucede así de manera imprevista”, dijo Nazario.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Carolina investigan este caso junto con la fiscal Laura Hernández. Con este caso, la cifra de mujeres asesinadas en incidentes de violencia doméstica se eleva a 23 en lo que va de 2018.