Policía: atrincherado se entrega tras cantarle villancico

Un miembro de la guardia nacional de Pensilvania enfrenta cargos de intento de homicidio luego de que, presuntamente, disparara contra agentes del SWAT durante la noche de Navidad, en su casa de Chester County.

Nathaniel Lewis, de 34 años, se entregó a la policía el miércoles por la mañana después de que un negociador del SWAT le cantara por teléfono el tema “White Christmas”, de Irving Berlin, hecha famosa por Bing Crosby en la película del mismo nombre, dijeron portavoces de la oficina del fiscal de distrito del condado.

Lewis fue puesto bajo custodia nueve horas después de que se encerrara dentro de su casa en East Vincent Township. Los fiscales dijeron que los oficiales respondieron la casa a lo largo de Aftons Circle a las 9:00 p.m. en Navidad, después de su esposa, del que estaba separada, pidiera ayuda. La pareja ha estado pasando por una separación.

La esposa le dijo a la Policía que la cuñada de Lewis fue a la casa para ver cómo estaba, pero tuvo problemas para entrar. Finalmente forzó su entrada y encontró a Lewis empuñando un rifle. Le disparó cuatro veces a la mujer mientras huía, dijo la Policía. Ella no resultó herida.

El equipo regional de respuesta de emergencia de Chester County, un equipo SWAT, fue llamado después de que los oficiales llegaron. En algún momento durante el enfrentamiento, los fiscales dijeron que Lewis disparó contra la Policía desde su casa. Las balas golpearon un camión blindado con oficiales en el interior.

Un francotirador SWAT devolvió el fuego. Nadie fue golpeado en ninguno de los dos casos. Un segundo equipo SWAT, el Equipo de Respuesta de Emergencia de West Chester, se desplegó para ayudar después de que estallaran los disparos.

Tom Hogan, el fiscal de distrito, también llegó a la escena y dijo que entregó galletas de Navidad a los oficiales en la escena.

“Se comieron las galletas, se burlaron el uno del otro y se fueron a casa con sus familias, en silencio satisfechos con un trabajo bien hecho", dijo Hogan en una publicación en Facebook.

Lewis finalmente se rindió a las 7:00 a.m. del miércoles después del villancico telefónico. Fue llevado al hospital para recibir atención médica por una herida menor en la cabeza. Una prueba también detectó alcohol en su sistema, dijo la Policía.

Los investigadores encontraron un rifle, casquillos y dos cargadores de armas de fuego en un dormitorio del segundo piso, dijo la Policía.

Lewis está acusado de varios cargos de intento de homicidio, agresión con agravantes y violaciones de armas.

“Tiene suerte de no haber matado a un oficial de Policía. Los miembros del equipo SWAT merecen los mayores elogios por su valentía y dedicación. Mientras el resto del mundo se iba a la cama después de un largo día de Navidad, nuestros oficiales pusieron sus vidas sobre la mesa, en el frío ", dijo Hogan en un comunicado de prensa el jueves.

Lewis permanece en la prisión de Chester County, después de no poder pagar la fianza. No está claro si ha contratado a un abogado. Su estado en la Guardia Nacional no se supo de inmediato.