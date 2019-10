Asombroso: se quema el rostro y le ponen uno nuevo

Más Videos (1 of 9)

BOSTON, Massachusetts - Un hombre de California se convirtió en el primer de raza negra, y el paciente más viejo, en recibir un trasplante de cara completo, dijo el jueves el Hospital Brigham and Women de Boston, luego de un procedimiento de 16 horas hace varios meses.

Robert Chelsea, de 68 años, de Los Ángeles, que sufrió quemaduras en más del 60% de su cuerpo y cara después de que su automóvil fuera chocado por un conductor ebrio en 2013, se sometió a la cirugía en julio, según funcionarios del hospital.

Chelsea había estado en la lista de espera de donantes más tiempo que los receptores anteriores debido a su tono de piel, dijeron funcionarios del hospital.

La cirugía de 16 horas fue dirigida por el Dr. Bohdan Pomahac e involucró a más de 45 médicos, enfermeras, anestesiólogos, residentes y becarios de investigación.

La cirugía de Chelsea fue la novena realizada en Brigham y la 15 en el condado, dijo el hospital.

El residente de California se había sometido a 30 cirugías, pero los médicos no pudieron reconstruir sus labios, partes de su nariz y oreja izquierda.

"A pesar de ser el paciente de trasplante de cara más viejo con 68 años, Robert está progresando y recuperándose notablemente rápido", dijo Pomahac en un comunicado. "Esperamos ver una mejora significativa en la calidad de vida de Robert".

"Que Dios bendiga al donante y su familia que eligieron donar este precioso regalo y darme una segunda oportunidad", dijo Chelsea en un comunicado. "Las palabras no pueden describir cómo me siento. Estoy abrumado por la gratitud y me siento muy bendecido de recibir un regalo tan increíble".

El hospital realizó su primer trasplante de cara completa en 2011.