Hombre denuncia supuesto envenenamiento de sus perros

Un hombre denunció este miércoles que encontró muertos a siete de sus 12 perros en una residencia del sector Los Tanques, en el barrio Calabazas de San Sebastián.

El hombre publicó fotos y videos en los que muestra la trágica escena y alega que sus mascotas fueron envenenadas. Uno de los animales se puede observar agonizando.

"Llegar a casa y encontrarse con todos los perros muertos envenenados pero yo y mi familia con las manos cruzadas no nos vamos a quedar el que hizo esto las va a pagar y Dios sabe lo mal que está matar a perros envenenándolos eso no se hace que pu*%$ le han echo los perros ah para que vengan hasta mi propia casa a envenenar a estos perros que los que han venido a casa saben como son esos perros. Las pagará el que lo hizo y no me cansare hasta buscarlo", escribió en Facebook.

A la residencia acudió el agente Omar Colón del Cuartel local, quien entrevistó y orientó al querellante, quien decidió no realizarles necropsia a los canes y dispuso de ellos enterrándolos en un terreno de su propiedad.

El agente Colón le dio conocimiento del incidente a la agente Grisel Serrano, adscrita a la Unidad de Bienestar y Protección de Animales, Ley 154, del área policiaca de Aguadilla quien se unió a la investigación.

