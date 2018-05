Hombre muere luego de entrar disparando en restaurante

Un hombre armado con una pistola entró a un restaurante de Oklahoma City a la hora de la cena del jueves y abrió fuego, hiriendo a dos clientes, antes de ser asesinado a tiros por un civil que portaba armas en el estacionamiento, dijo la policía.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde en Louie's On The Lake, un restaurante en el lago Hefner en la capital de Oklahoma.

Una mujer y una joven fueron sometidas a cirugía por heridas de bala, pero al parecer "van a sobrevivir", dijo el capitán Bo Matthews, un portavoz de la policía. Un hombre sufrió un brazo roto al intentar escapar del tiroteo.

Un miembro de la familia dijo que su hija y su nieta de 12 años fueron baleadas mientras ingresaban al restaurante para la cena de cumpleaños de la niña. Las autoridades no han identificado a los clientes lesionados.

La identidad del sospechoso tampoco fue conocida de inmediato, dijo Matthews. El tiroteo parecía ser un acto aleatorio.

"No tenemos motivos para creer que se trata de un incidente de tipo terrorista", dijo Matthews. De lo contrario, el motivo no estaba claro, y se esperaba que la investigación in situ se extendiera hasta la madrugada a medida que el personal de las fuerzas de seguridad entreviste a cerca de 100 testigos presenciales, dijo.