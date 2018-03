Disputa doméstica habría provocado salto mortal

“Mi hermano no era loco”, dijo de primera instancia Juanita Rivera cuyo familiar perdió la vida tras presuntamente lanzarse de un vehículo en marcha en Vineland, Nueva Jersey.

Se trata de Jonathan González, de 27 años, quien no sobrevivió las heridas obtenidas tras el accidente.

La Policía dijo que el hombre se lanzó del auto que manejaba su pareja, Vanessa Moreno tras haber estado discutiendo. Al parecer el joven saltó a la parte trasera del vehículo, donde también estaba su hijo de tres años en un asiento protector, y “se tiró del auto”.

“Ella me llamó (la novia del occiso) y me dijo que mi hermano estaba inconsciente en el piso con los oídos sangrando. Primero que nada me sentí enfogoná, con los dos porque me llaman para cualquier cosa y esta vez no lo hicieron. Pude haberlo ido a buscar”, destacó Rivera no sin antes agregar que Jonathan fue excelente padre para sus hijos propios y para la hija de 10 años de ella.

“Yo sé que él no me dejó, porque días antes me dijo que nunca se iba a hacer algo”, agregó entre lágrimas.

La madre de Jonathan, Ivelisse Rodríguez, lo describió como un joven alegre y cariñoso. “Mi nene nos amaba a nosotros como a nadie en todo el mundo”.

Explicó que por los pasados cinco años el joven mantuvo una relación amorosa tumultuosa con Vanessa Moreno, la chofer del auto en movimiento y madre del hijo menor del fallecido. “Ellos estaban par de meses se dejaban y volvía. Él estaba viviendo con ella. Lo único que sé es que iban discutiendo en el carro”.

La matriarca de origen puertorriqueño reveló que el hijo de ambos estaba en el vehículo al momento del accidente y que “eso me tiene bien mal”. “No sé las razones por las que estaban discutiendo y no le estoy tirando a ella, no la quiero inculpar. Nadie sabe lo que pasó más que ella, Dios y mi hijo”.

Rodríguez todavía se mantiene incrédula ante lo ocurrido e incluso cuando acudió al hospital a verlo en sus últimos momentos no salía del trágico asombro. “No pensé que se me había muerto, quizás se tiró para que ella de diera atención o algo. Él estaba deprimido, pro no al punto de quererse matar. No, mi nene no se fue a matar”.

Por parte de las autoridades la investigación sigue su curso. La familia mientras lleva la pérdida a flor de piel, ya que el joven se destacó por seis años como parte del Airforce, así como por su ingenio y ganas de bailar.