Honran memoria de exjuez presidente José Andréu García

El Tribunal Supremo de Puerto Rico rindió homenaje a la memoria del ex Juez Presidente José A. Andréu García en una ceremonia de honras fúnebres celebrada este viernes, en su sede. La jueza presidenta del Alto Foro, Maite D. Oronoz Rodríguez, destacó el legado que deja Andréu García a la Rama Judicial y a Puerto Rico.

“La Rama Judicial reconoce y agradece la aportación inigualable del Juez Presidente Andréu García. Tono dejó huella en nuestra Rama, que nunca olvidará su esfuerzo y dedicación por dejar sentados los cimientos de la transformación y modernización del sistema de justicia. Tampoco olvidará su voluntad para defender con ahínco su independencia. Nos deja herencia viva, que plantea exigencias al presente, pero también al futuro que estamos construyendo”, expresó la Jueza Presidenta Oronoz.

Durante la ceremonia, se le entregó a la familia una Resolución que emitió el Tribunal en honor al ex Juez Presidente. La ceremonia contó con la presencia de los Jueces Asociados y las Juezas Asociadas del Tribunal Supremo, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García, Roberto Feliberti Cintrón, Hon. Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez.

También participaron el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, en representación del Gobernador de Puerto Rico; la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, la senadora Zoé Laboy Alvarado, en representación del Presidente del Senado; el juez presidente del Tribunal Federal, Gustavo A. Gelpí; y los exgobernadores, Sila M. Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, entre otros. Además, estuvieron presentes la familia del fenecido ex Juez Presidente, ex jueces del Tribunal y otros funcionarios y ex funcionarios de la Rama Judicial. Durante el homenaje también ofrecieron mensajes el ex Juez Presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton y el licenciado José Andreu Fuentes, hijo y portavoz de la familia.

Durante su incumbencia en la presidencia del Alto Foro se desempeñó como Presidente del Comité de Administración Judicial de la Conferencia de Jueces Presidentes de los Estados Unidos (1993-2000), fue miembro de la Unión Internacional de Magistrados (1992-2003) y Presidente de la Conferencia Judicial de las Américas (1994).

Bajo su presidencia, abogó por la aprobación de la Ley 286-2002, la cual concedió autonomía presupuestaria a la Rama Judicial. También, cabe destacar su compromiso con la lucha en contra del discrimen por razón de género, con la creación de la Comisión Judicial Especial para Investigar el Discrimen por Razón de Género en los Tribunales. En el 2009, ya retirado, presidió el Comité que tuvo a su cargo la revisión de las Reglas de Procedimiento Civil.

