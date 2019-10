Hospital de Veteranos saca de sala a secretario de DTOP

El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras, alegó a través de su blog personal que le fue impedido visitar a su padre junto a su perro guía en el Hospital de Veteranos en San Juan.

“Vuelven a violar mis derechos en hospital de la Administración de Veteranos”, lee el titular de su escrito.

Según Contreras, esta es la segunda ocasión donde el hospital no le permite paso por la misma situación.

“En octubre del año pasado escribí en este blog sobre un incidente que me ocurrió en el Hospital de Veteranos en San Juan, y presenté una queja con el Procurador del Veterano, y se me indicó que supuestamente habían realizado cambios para que ningún usuario de un animal de servicio tuviera el problema que yo había tenido.”, publicó en su plataforma digital.

Contreras, quien fue a visitar a su padre a la institución, cuenta que una enfermera fue quien le indicó que no podía estar en la habitación con el animal de servicio.

“Le indiqué que la ley ADA protegía mi derecho a estar allí con el perro guía, y le solicité copia escrita del reglamento que indicaba lo que ella decía. Me indicó que me lo traería, al igual que vendría con un policía, a lo que respondí que no tenía problema con eso. Luego de un rato llegó el guardia de seguridad interna del hospital con el mencionado reglamento. Le indiqué que la ley ADA sólo prohibía mi uso de un animal de servicio en áreas como salas de cirugía, o las unidades para tratamiento de personas quemadas, a lo que me respondió que eso es lo que indica la ley, pero que el hospital tenía derecho a implementar medidas más restrictivas, lo cual yo objeté dado que la intención de la ley ADA es precisamente proteger derechos de personas con animales de servicio legítimo para evitar que individuos o instituciones trataran de limitar esos derechos.”, narró.

El secretario del DTOP finalizó su escrito recordándole a la administración que “sus reglamentos no pueden ir por encima de las leyes federales.”

Mientras la gobernadora Wanda Vázquez reaccionó a través de las redes sociales a lo sucedido:

"‪Es inaceptable que se prohíba la entrada a un hospital a cualquier ciudadano que va a visitar a un ser querido solo porque require de la asistencia de un perro guía como fue el caso del secretario Contreras. La nueva regulación del VÁ así lo permite. Hacemos un llamado al Hospital para que esa conducta que a todas luces es discriminatoria, no se repita.", colgó en las redes la primera ejecutiva.

