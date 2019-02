Hospital de Orlando busca enfermeras en Puerto Rico

Más Videos (1 of 9)

Nuevas oportunidades de trabajo en el área de enfermería se presentan para los puertorriqueños en la Florida Central. En las próximas semanas se estará realizando un evento en el cual se contratan enfermeras.

Este evento lo está realizando el Hospital Orlando Health pero se llevará a cabo en Puerto Rico y las enfermeras que sean contratadas trabajarán en la Florida central.

El Orlando Health estará celebrando la próxima semana un evento de contrataciones de enfermeras para tiempo completo.

El evento se llevará acabo el miércoles 27 de febrero desde las 11 a.m. a las 4:30 p.m., jueves 28 de 8:30 a.m. a las 4:30 p.m. y el viernes 1 de marzo desde las 9 a.m. hasta la 1 p.m.

Entre Las Oportunidades disponibles:

Gerentes de Enfermería

Asistentes de enfermería

Enfermeras Registradas

Enfermeras de Salud en el Hogar, entre otros.

Para registrarse debe entrar y completar la aplicación en línea antes del evento de contrataciones, haz clic aquí.

El Orlando Health ha proporcionado cuidado a más de 4,600 visitantes internacionales anuales y es uno de los empleadores más grande de la Florida Central con más 15 mil empleados aproximadamente 3,000 médicos afiliados.

La entrevista durará unos 20 minutos y debe llevar 3 copias de su hoja de vida o resumé.