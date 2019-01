Hospitales de todo el país deberán publicar listas de precios

Una nueva ley requiere que todos los hospitales de Estados Unidos compartan listas de precios completas en sus sitios web.

La medida, creada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, refleja una ley de California de 2006 que obliga a los hospitales a compartir listas de precios en un sitio web estatal. Sin embargo, la ley ahora exige que los hospitales proporcionen esa información en un formato "legible por máquina", como una hoja de cálculo, y lo hagan en sus propios sitios web.

Barbara Feder Ostrov, corresponsal principal de Kaiser Health News, dijo que la nueva ley podría beneficiar a los pacientes y contribuyentes a largo plazo.

"Permite a los legisladores revisar los precios que existen... [Les permite] decir: 'Estos son precios iniciales para las negociaciones con el gobierno y con las aseguradoras, y quizás esté comenzando un poco demasiado alto. ¿Puede realmente justificar este precio?'", indicó Feder Ostrov.

En California, NBC Bay Area revisó varios sitios web de hospitales locales el martes y encontró que todos cumplen con la nueva ley. Sin embargo, tomó algunos clics y búsquedas para encontrar las listas de precios, también conocidas como "chargemasters".

Las listas pueden ser masivas; algunos hospitales enumeraron más de 40,000 precios para procedimientos, servicios, medicamentos, dispositivos médicos y otros artículos. Los precios pueden variar ampliamente para el mismo artículo o procedimiento de un hospital a otro.

Por ejemplo, comparamos el precio de una resonancia magnética abdominal con contraste, una prueba médica común, y encontramos que se enumeran estos costos:

Hospital Buen Samaritano San José - $ 16,826

Stanford Health Care - $ 9,899

Zuckerberg San Francisco General Hospital - $ 8,152

NBC Bay Area contactó a los tres hospitales el martes sobre esos precios variables. Quizás debido a las vacaciones del día de Año Nuevo, solo uno nos respondió.

Un portavoz del hospital Buen Samaritano nos dijo: "La cantidad que los pacientes realmente pagan por los servicios hospitalarios tiene más que ver con el tipo de cobertura de seguro que tienen, que las cantidades en el chargemaster".

Feder Ostrov con Kaiser Health News dijo que podría ser útil pensar en los precios como una herramienta de investigación y no en el precio firme que definitivamente pagará. "Los precios de lista, los precios de chargemaster, como la tarifa de una habitación de hotel que se puede ver en la puerta de una habitación de hotel, casi nadie paga ese precio de lista", dijo. "Por lo general, se negocia".

Los proveedores de seguros de salud negocian los precios, y los pacientes también pueden.

Feder Ostrov dice que ayuda a estar informado. "Cuando reciba su factura y se quede boquiabierta, solicite una factura detallada", dijo Feder Ostrov. "Entonces, puedes tratar de darle sentido a tu factura y siempre puedes negociar".

Más consejos para los pacientes: siempre pregunte al hospital cuáles serán los costos de desembolso. Hable con un defensor de pacientes sobre cómo ajustar la factura, especialmente si no tiene seguro. "Realmente no quieren llevarte a las colecciones", dijo Feder Ostrov, "porque no van a obtener tanto dinero".

Si quieres ver una lista completa y accesible de las listas de precios de los hospitales de California en la Oficina de Planificación y Desarrollo de la Salud del Estado de California haz clic aquí.