Iglesia pide "abrazos solidarios" para William Villafañe

PIDEN ORACIÓN POR WILLIAM VILLAFAÑE - Me dicen lo siguiente: “La iglesia en la que fue misionero, monaguillo, retirista, catequista y donde creció” hará este acto donde participará el ahora ex secretario de la gobernación este viernes. William Villafañe fue presidente de la Juventud del PNP, candidato a senador y Secretario de la Gobernación luego de ser Secretario del PNP y salió tras el pasado escándalo de Whatsapp.

