Impuestos: 5 consejos para la declaración de último minuto

NUEVA YORK - Quienes han postergado la rendición de cuentas al fisco enfrentan varios obstáculos para conseguir créditos y el máximo beneficio de la devolución de ingresos.

Aquí te presentamos algunos consejos que te ayudarán a hacer frente a la declaración de impuestos de última hora.

1. Considere si le conviene detallar sus ingresos y gastos

Aunque detallar ingresos y gastos en una declaración de impuestos es más complicado que reclamar la deducción estándar, podría ser provechoso para los contribuyentes. Para determinar si le conviene rendir una declaración detallada, vea si sus deducciones individuales superan la deducción estándar para 2017, que es de $ 6,350 para declarantes de impuestos únicos y $ 12,700 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta. Tenga en cuenta que estos números casi se han duplicado para el año fiscal 2018, lo que significa que incluso si los detalla en su declaración de 2017, es posible que no pueda optar por hacerlo en el futuro.

2. No busque inconvenientes con el IRS

Si decide detallar ingresos y gastos en su declaración de impuestos de 2017, deberá hacer un trabajo excautivo para calcular sus deducciones con exactitud. Una estimación ambigua podría llevarlo a correr el riesgo de levantar una bandera roja con el IRS. Procure tomar tiempo para revisar sus registros, examinar los recibos y calcular exactamente cuánto gastó en diferentes categorías de deducibles. Los números redondos tienden a parecer sospechosos para el IRS, por lo que si cree que recaudó $5,000 en costos médicos elegibles pero no está seguro, es mejor que calcule ese total de forma precisa en lugar de ir con un número que sea casi demasiado redondo para ser cierto.

3. Reporte todos los ingresos

Si usted es un trabajador asalariado sin otros ingresos, informar sus ganancias es bastante fácil. Sin embargo, aquellos que reciben ingresos de diversas fuentes, ya sea por trabajo independiente o por inversiones, son más propensos a enfrentar problemas cuando no informan todas sus ganancias. Es recomendable incluir todos los ingresos que recibió el año pasado en su declaración de impuestos, y si no lo hace, es más probable que lo auditen. Recuerde que cada vez que recibe un formulario 1099 con una lista de ingresos, el IRS también obtiene una copia. Si usted intenta no declarar un 1099, podría terminar en serios problemas, incluso si se trata de la mínima cantidad.

4. Aprende acerca de los créditos fiscales

A diferencia de las deducciones fiscales, que funcionan al excluir una parte de sus ingresos de los impuestos, los créditos fiscales son una reducción dólar por dólar de su obligación tributaria, lo que puede ser una herramienta valiosa para algunos contribuyentes. Hay una serie de créditos que podrían reducir su factura de impuestos y, en algunos casos, aumentar sus posibilidades de obtener un reembolso, por lo que puede pagar a un experto para que encuentre para usted los créditos que necesita.

Por ejemplo, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo podría ahorrarle hasta $ 6,318 en la declaración del año pasado, dependiendo de sus ingresos y la cantidad de dependientes en su hogar. Mientras tanto, el Crédito Tributario por Hijos le devuelve $ 1,000 por cada hijo menor de 17 años en su hogar, siempre que sus ganancias no sean demasiado altas. (Este crédito se ha ampliado para el año fiscal 2018 para incluir a los contribuyentes con más ingresos. También se ha duplicado su valor). También hay créditos impositivos disponibles para los estudiantes y sus familias, así que investigue y vea cuánto dinero puede ganar.

5. Verifique su declaración a fondo en busca de errores

Declarar impuesto a contrarreloj puede ser abrumador, pero no olvide revisar su declaración a fondo, pues de eso depende encontrar errores que podrían terminar en sanciones y cobros.

¿Qué tipo de errores podrías encontrar? Los errores de matemáticas son comunes. Pero a menudo, las declaraciones de impuestos son rechazadas sobre hojas más básicas, como escribir mal su nombre y usar el estado civil. Si desea reducir sus posibilidades de cometer un gran error, presente sus impuestos electrónicamente. El IRS informa que la tasa de error para las declaraciones en papel es del 21%, mientras que la tasa de errores en la declaración electrónica es del 1%.