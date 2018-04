En vivo: un muerto tras incendio en la Torre Trump

NUEVA YORK – El Departmento de Bomberos de Nueva York reportó un incendio en la Torre Trump, ubicada en la Quinta Avenida, Nueva York.

Un hombre de 67 años murió tras el incidente.

Las autoridades recibieron una llamada alertando sobre un incendio a eso de las 5:55 p.m.

Según Daniel Nigro, el comisionado del FDNY, el incendio se desató en un apartamento en el piso 50 de la torre.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian reported. (Photo credit: @nycoem ) pic.twitter.com/0Smiljyupg

Un hombre falleció y tres bomberos sufrieron lesiones menores tras el incendio en la torre.

El fuego fue controlado a eso de las 6:45 p.m., según un oficial del FDNY.

Thank you to the amazing men and women of the NYFD who extinguished a fire in a residential apartment at @TrumpTower. The @FDNY and @NYPD are truly some of the most incredible people anywhere! ��������