Indiferente Rosselló ante posibles candidatos del PPD

Gobernador: "lo obvio, no se pregunta"

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el domingo que le da igual el candidato que al final escoja el Partido Popular Democrático (PPD), con el cual se enfrentará en las elecciones del 2020.

“No tengo ningún problema. Mi enfoque es en el trabajo que estoy haciendo. Ellos tienen unos problemas que tienen que atender, que los atiendan. Yo no le doy mucho pensamiento a ello”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Esto es una democracia y yo les doy la bienvenida a todos”, añadió.

Rosselló aseguró que revalidará en su posición.

“Lo obvio no se pregunta”, contestó.

Cuestionado sobre la determinación del Partido Popular Democrático (PPD) de no tomar como institución una posición sobre el estatus, Rosselló Nevares contestó “no es que no quieren tomar posición en el estatus porque quieren enfocarse en otra cosa. Es que no tienen posición clara en el estatus”.

Las expresiones del gobernador fueron en una conferencia de prensa, en la que dio a conocer que al momento hay encaminados proyectos de desarrollo social, comunitario y económico para más de 200 escuelas cerradas por el Departamento de Educación.

