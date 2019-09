Cadáver pasó más de 12 horas en apartamento

Las autoridades dejaron el cuerpo en el lugar, y quien lo identificó no tenía el dinero para transportarlo a Forenses.

Vecinos del Residencial Luis Llorens Torres denunciaron la indignación que sienten porque el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) tardó en recoger el cuerpo de una mujer que pasó más de 12 en su apartamento, quien fue certificada muerta desde el viernes en la noche.

Según explicó el líder comunitario, Moisés Carrasquillo, uno de los residentes que dijo ser novio de la mujer, llamó a las autoridades al no verla durante varios días. Cuando la Policía llegó al apartamento, halló a la mujer sin signos vitales y certificó su muerte. Fue en ese momento en el que se complicó el asunto.

“Hicieron querella y entonces me mandan a una funeraria en la cual me están cobrando $200. Cuando vino el de Forenses, no se identificó.”, denunció Carrasquillo.

“No ha venido nadie. Se fueron (las autoridades) y (dijeron) que no se abriera la puerta, como si nosotros fuéramos policías. Entonces mira la hora que es, y no ha venido Medicina Forenses a llevarse ese cadáver.”, aseguró una vecina.

La mujer también explicó que familiares de la mujer no han pasado por el lugar porque viven en los Estados Unidos.

Fue en la mañana del sábado cuando la Policía volvió al lugar y el cuerpo aún seguía en el apartamento. Según el protocolo de Ciencias Forenses, una vez algún familiar identifica el cuerpo, es a ellos a quien les corresponde correr con los gastos del traslado del cuerpo a Forenses

Según explicó el teniente William A. Olmedo: “No es como en las escenas violentas donde se le pone el seudónimo al cadáver de John Doe y por lo tanto el estado entra en función, hace el correspondiente levantamiento y lo lleva hacia Ciencias Forenses para lo protocolar.”

No fue hasta pasada la 1:00 p.m. del sábado que un transportista pudo llevarse el cuerpo.

Por su parte, la comisionada interina del instituto de Ciencias Forenses, Luz Silva, reaccionó y dijo:

“Por no ser una escena violenta, los investigadores forenses no deben acudir a la misma a recopilar ninguna evidencia o realizar investigación. Es por eso que un transportista funerario se encarga de movilizar el cadáver hasta el negociado para el proceso de autopsia. Los costos de este transporte deben ser cubiertos por los familiares."

