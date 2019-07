Indignado Raymond Arrieta con arrestos federales por fraude

View this post on Instagram

Duele lo que está pasando en Puerto Rico 🇵🇷 Luego del huracán María mientras el pueblo pasaba hambre, muchas familias sin techo, muchas familias sin agua, gasolina, luz, Donde muchos enfermos empeoraron debido a la falta de medicamentos y otros perdieron la vida , mientras nos ayudábamos los unos a los otros y el que tenía poco compartía su pan, mientras pasaba todo esto , otros se aprovechaban y le robaban al pueblo. Que rabia tengo , no me puedo quedar callado. Hoy Puerto Rico despierta con estos arrestos y faltan muchos mas , muy triste pero el que le falló al pueblo, a nuestra humilde gente , al trabajador, al luchador y al que ya no está QUE PAGUE POR LO QUE HIZO