Una mujer indonesia detenida por dos años bajo sospecha de haber matado al medio hermano del líder norcoreano, fue liberada este lunes después de que un juez de Malasia desestimara el cargo de asesinato en su contra.

El juez anunció la decisión a Siti Aisyah después de que los fiscales anunciaran que querían retirar el cargo. No se dio una razón.

Aisyah fue sacada rápidamente de la sala del tribunal y llevada a un coche que los esperaba. Una emocional Aisyah le dijo a los reporteros que solo se había enterado el lunes por la mañana de que sería liberada. "Estoy sorprendida y muy feliz".

El juicio de asesinato de la vietnamita Doan Thi Huong quedó suspendido luego del evento sorpresa. Su defensa debía haber comenzado en una sesión de la corte del lunes, después de meses de retraso.

El embajador de Indonesia, Rusdi Kirana, dijo que estaba agradecido al gobierno de Malasia.

El 13 de febrero de 2017, las dos mujeres jóvenes fueron acusadas de frotar el agente nervioso VX en la cara de Kim en una terminal del aeropuerto en Kuala Lumpur.

Ellas dijeron que pensaban que estaban participando en una broma para un programa de televisión. Fueron las únicas sospechosas bajo custodia después de que cuatro sospechosos norcoreanos huyeron del país la misma mañana en que Kim fue asesinado.

Salim Bashir, abogada de Huong, dijo anteriormente que la acusada estaba preparada para declarar bajo juramento por su defensa.

“Ella está confiada y lista para dar su versión de la historia. Es completamente diferente de lo que los fiscales habían pintado. Ella estaba filmando una broma y no tenía intención de matar o herir a nadie ”, dijo a The Associated Press.

Los abogados de las mujeres dijeron anteriormente que eran peones en un asesinato político con vínculos claros con la Embajada de Corea del Norte en Kuala Lumpur, y que la fiscalía no demostró que las mujeres tuvieran alguna intención de matar.

La intención de matar es crucial para un cargo de asesinato bajo la ley de Malasia. Los funcionarios de Malasia nunca han acusado oficialmente a Corea del Norte y han dejado claro que no quieren que el juicio sea politizado.

Kim Jong Nam era el hijo mayor de la generación actual de la familia gobernante de Corea del Norte. Había vivido en el extranjero durante años, pero podría haber sido visto como una amenaza para el gobierno del líder norcoreano, Kim Jong Un.

El asesinato conlleva una sentencia obligatoria de ahorcamiento, pero el gobierno de Malasia planea abolir la pena de muerte y ha suspendido todas las ejecuciones hasta que se modifiquen las leyes.