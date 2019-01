El abogado de Trump, Rudy Giuliani, le dijo al Times que no tenía conocimiento de la investigación, pero dijo que desde que se abrió hace un año y medio no habían oído nada.

El New York Times informa que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se preocuparon tanto por el comportamiento del presidente Donald Trump en los días posteriores al despido del director del FBI, James Comey, que comenzaron a investigar si había estado trabajando para Rusia en contra de los intereses de los EEUU.

El informe, publicado este viernes por la noche, cita a ex funcionarios del orden público, anónimos, y otras personas familiarizadas con la investigación.

El abogado especial Robert Mueller se hizo cargo de la investigación cuando fue nombrado poco después del despido de Comey. El Times dice que no está claro si Mueller todavía lo está persiguiendo.

El abogado de Trump, Rudy Giuliani, le dijo al Times que no tenía conocimiento de la investigación, que desde que se abrió hace un año y medio no habían escuchado nada, aparentemente "no encontraron nada".