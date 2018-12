Inician campaña contra disparos al aire en despedida de año

El líder comunitario Roberto “Papo Christian” Pérez Santoni se expresó el lunes sobre el decimoquinto aniversario de la campaña contra los disparos al aire.

“Estoy nervioso. El día de la conferencia por poco me da un ‘patatú’. Me siento bien cargado por la emoción. Pero estoy contento. Son 15 años que se ha logrado que estemos todos”, dijo Pérez Santoni previo a comenzar la marcha.

Papo Christian recientemente fue operado del corazón. Pero a pesar de su condición de salud, asegura que se mantendrá al frente de la campaña.

“Sabes que yo siempre digo que me quito y me quedo. Yo tomaré decisiones, porque mi cuerpo está cansado. Sé que estoy llegando al umbral y necesito espacio para prepararme cuando me vaya”, sostuvo.

“En 14 años que llevamos-ahora se cumplen 15-en dos de ellas han muerto dos personas. Las campañas funcionan cuando se pone el corazón y cuando se pone el espíritu. Si usted ve a alguien disparando, llame al (787) 343-2020 que usted no está choteando, está cumpliendo con un deber ciudadano. Está salvando a una vida, quizás la suya”, sostuvo.

La Ley 143 de 2013 establece que la persona que dispare un arma de fuego (legal o ilegal) tendrá que cumplir 5 años de cárcel sin derecho a sentencia suspendida o salir en libertad bajo palabra independientemente si el disparo le causó daño a otro ser humano.

Se dispone además que una persona que permita que en su propiedad disparen al aire y no lo reportan, tendrá que pagar una multa de 5 mil dólares.

En doce de las 14 despedidas de año en Puerto Rico desde que comenzó la campaña contra los disparos al aire no se reportaron muertes por esta práctica. Las últimas ocurrieron en el 2010 (murió Francisco Javier Cancel Flores de 14 años en Bayamón) y el 2011 (murió Karla Michelle Negrón Vélez en Santurce).

La campaña de este año lleva los rostros de tres mujeres. Al centro está la mujer taína; a la derecha, la mujer negra; a la izquierda, la mujer española.

La imagen además busca llevar un mensaje contra la violencia a las mujeres.

A la actividad- que al igual que en los pasados 14 años comenzó en el residencial público Manuel A. Pérez- se dieron cita varios políticos del país.

