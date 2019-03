California: migrantes detenidos en huelga de hambre

Decenas de inmigrantes que se encuentran en el Centro de Detención de Adelanto, en California, decidieron iniciar una huelga de hambre alegando que los mantienen en condiciones deplorables.

"Sabemos que tenemos derechos, y por eso estamos reclamando por nuestros derechos”, dijo por vía telefónica Carlos Villegas, uno de los detenidos en Adelanto.

Los internos aseguran que entre 60 y 100 personas se sumarán a la protesta ya que aseguran que las malas condiciones en que viven incluyen mala alimentación, confinamiento, inadecuada atención médica y obstáculos para comunicarse con familiares y sus abogados.

"Aquí no hay doctores”, dijo en conversación telefónica Roberto Vargas, quien también se sumará a la huelga. “Hace dos días me empezó a doler el pecho. Yo sé cómo se siente cuando te está dando un ataque. Yo me puedo morir aquí y a ellos no les importa".

Rodrigo, otro inmigrante que estuvo durante más de un año en Adelanto, corroboró a Telemundo 52 las condiciones que enfrentan los detenidos, especialmente con los alimentos y la atención médica.

Teresa Borden, portavoz de CHIRLA, afirma que esta situación obedece en gran medida a que los administradores de estos centros de detención son entidades privadas, contratadas por el gobierno federal. Alega que a ellos no les interesa el bienestar de los internos.

"Estas huelgas de hambre ocurren porque ésta es la única manera que la gente tiene de quejarse de la situación tan terrible que ellos están viviendo", dijo Borden a Telemundo 52.