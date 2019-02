Tras suicidio, Instagram restringe publicar autolesiones

Instagram aceptó prohibir las imágenes gráficas de autolesiones después de que se levantaran objeciones en Gran Bretaña luego del suicidio de un adolescente cuyo padre dijo que la plataforma para compartir fotos había contribuido a su decisión de quitarse la vida.

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo el jueves por la noche que la plataforma está realizando una serie de cambios a sus reglas de contenido.

Él afirmó: "No estamos donde debemos estar sobre el tema de autolesionados y suicidios, y tenemos que hacer más para proteger a los más vulnerables en nuestra comunidad".

La empresa también está eliminando imágenes "no gráficas" de autolesiones de su motor de búsquedas.

El gobierno británico respaldó la solicitud de cambios después de que la familia de Molly Russell, de 14 años, encontró material relacionado con la depresión y el suicidio en su cuenta de Instagram después de su muerte en 2017.

Instagram dijo en un comunicado que sus nuevas reglas fueron tomadas después de una revisión exhaustiva con expertos mundiales y académicos sobre juventud, salud mental y prevención del suicidio.

En este nuevo enfoque reafirmaron que "nunca hemos permitido publicaciones que promuevan o alienten el suicidio o la autolesión, y continuaremos eliminándolas cuando se informen".

De acuerdo a Instagram hay una excepción que debe tener y es cuando se trata de publicaciones extremas que son un llamado de ayuda de alguien. "Queremos ayudar a las personas en sus momentos de necesidad, por lo que también nos enfocamos en obtener más recursos para las personas que publican y buscan contenido relacionado con autolesiones y los dirigimos a organizaciones que pueden ayudar", informó la red social propiedad Facebook.

Igualmente Instagram explicó que consulta con expertos para averiguar qué más puede hacer. Nuevas medidas podrían incluir difuminar cualquier contenido no gráfico relacionado con la autolesión con una "portada de sensibilidad", para que las imágenes no sean visibles de inmediato.

Pese a su intención Instagram dice que tomará tiempo erradicar ese contenido que incita a acciones no deseadas. "Necesitamos crear una comunidad segura y de apoyo para todos, pero esto no es tan simple como simplemente apagar un botón. No podremos eliminar estas imágenes de inmediato y debemos asegurarnos de que las personas que publican contenido relacionado con autolesiones no pierdan la capacidad de expresarse y conectarse con ayuda en el momento en que lo necesiten. Mejoraremos y nos comprometemos a encontrar y eliminar este contenido a escala", concluyó el texto del comunicado.

En Estados Unidos Instagram dice que consulta a expertos deSave.org, la línea de prevención del suicidio.