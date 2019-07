Instagram amplía test para ocultar total de “me gusta”

Instagram sigue probando cómo reacciona la gente si implementan uno de los cambios más radicales que afectan la esencia de esa red social, es decir, los likes o "me gusta". El miércoles la empresa filial de Facebook publicó que amplió a más países las pruebas que buscan ver qué opina la gente si ahora se oculta el contador de "me gusta" en las publicaciones de los usuarios.

"Actualmente estamos realizando una prueba que oculta la cantidad total de 'me gusta' y las vistas de video para algunas personas en los siguientes países: Australia, Brasil, Canadá, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda", informó la empresa en Twitter. La prueba inicial se hizo en Canadá y la gente podía decidir si se mostraban o no los likes en su publicación.

Según explican la finalidad de estos es "tus amigos se centren en las fotos y los videos que compartes, no en la cantidad de "me gusta" que reciben. Aún puedes ver tus propios 'me gusta' tocando en la lista de personas que les ha gustado, pero tus amigos no podrán ver cuántos 'Me gusta' has recibido en tu publicación".

La red social añade que "estamos ansiosos por aprender más sobre cómo este cambio podría beneficiar la experiencia de todos en Instagram". Por ahora no se sabe cuándo este período de prueba podría extenderse a Estados Unidos.

Por otro lado, Instagram también anunció que hizo cambios en su política de suspensión o anulación de las cuentas que infringen su estándares. De acuerdo a su blog la red quiere detectar y eliminar rápidamente las cuentas que violan repetidamente sus políticas.

En tal sentido explica que "bajo nuestra política actual, deshabilitamos las cuentas que tienen un cierto porcentaje de contenido infractor. Ahora estamos implementando una nueva política en la que, además de eliminar cuentas con cierto porcentaje de contenido infractor, también eliminaremos cuentas con cierto número de violaciones dentro de un período de tiempo". D

A la vez, Instagram indicó que implementó un nuevo proceso de notificación para ayudar a las personas a comprender si su cuenta corre el riesgo de ser deshabilitada.

"Esta notificación también ofrecerá la oportunidad de apelar el contenido eliminado. Para comenzar, las apelaciones estarán disponibles para el contenido eliminado por violaciones de políticas sobre desnudez y pornografía, acoso y hostigamiento, discurso de odio, venta de drogas y políticas de lucha contra el terrorismo, pero ampliaremos las apelaciones en los próximos meses", explicó la red social.

La empresa hace la salvedad de que si se descubre que el contenido se eliminó por error, restaurarán la publicación y eliminarán la violación del registro de la cuenta.