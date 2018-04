Investigarán el aún cerrado Centro Comprensivo de Cáncer

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que la Comisión de Salud realizará una vista pública el miércoles 2 de mayo para que el secretario el Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, la directora de la Administración de Seguros (ASES), Angie Ávila y personal del Centro Comprensivo de Cáncer expliquen por qué no ha abierto el hospital luego de su inauguración oficial en el 2016.

“A mí que no vengan con cuentos. Este hospital, que está listo, equipado y preparado, hay que ponerlo a funcionar...El miércoles yo quiero respuestas y no pueden venir con evasivas. Allí no hay mordazas tienen que hablar”, dijo el presidente del Senado en conferencia de prensa.

La vista fue convocada para las 10:00 de la mañana en el Salón Leopoldo Figueroa.

Durante la visita trascendió que la licencia especial que se le otorgó al Centro vence el próximo 30 de junio y a la fecha Salud no se les ha otorgado la licencia permanente, por entre otras cosas, no tener dispensarios de jabón y papel. Asimismo, la Junta de Directores no ha autorizado el desembolso de 4.3 millones de dólares que son producto de ahorros que el propio hospital ha realizado.

A preguntas sobre porqué entiende que las aseguradoras de alguna forma atrasan el proceso de apertura del Centro, Rivera Schatz dijo que “se comportan como “una mafia. Lo de ellos es hacer dinero. Quieren regular quien practica la medicina en Puerto Rico y quién no. Son culpables del éxodo de los profesionales de la salud. Lo digo sin ningún temor porque quieren verlo todo como un gran negocio y olvidan que el elemento cardinal es la salud y eso no puede ser”.

En el recorrido, el presidente del Senado le preguntó a la administradora el por qué tenían miedo en contestar las preguntas que se le realizaban a lo que respondió que “hay intereses personales involucrados y eso ha hecho que las decisiones que se tienen que tomar para que podamos abrir sean entorpecidas por varias entidades”. El doctor Hunter añadió los problemas de presupuesto, la Junta de Directores y “todo el mundo dando opiniones”.

