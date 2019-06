Invitados se desploman al agua tras colapso de muelle

Más Videos (1 of 9)

Un muelle en un restaurante de Carolina del Sur se colapsó este sábado cuando un grupo de invitados de un cumpleaños se juntaban para tomar una foto frente al agua.

Unas 20 personas cayeron al agua, tres de las cuales resultaron heridas tras de la dramática escena en The Wreck of the Richard & Charlene en la ciudad de Mount Pleasant, en el condado de Charleston.

La policía de la ciudad llamó a un buzo como una medida de precaución para así asegurar de que nadie quedara en el agua.

Taylor Grooms le dijo a WCSC-TV que un grupo celebraba el 30 cumpleaños de un amigo el sábado y se estaban alistando para una foto cuando "de repente oímos un fuerte crujido".

Grooms dice que él y algunos otros se quedaron en el costado del muelle cuando colapsó. Según el hombre, el incidente podría haber sido peor si el arroyo hubiera estado en marea alta.