Itza García: "Caigo en cuenta de las barbaridades que sufrimos"

La exsecretaria asociada de la Gobernación, Itza García, denunció este lunes cómo el caso en su contra fue manejado muy diferente a la investigación por el chat de Telegram.

“QUE CONSTRASTE! Que diferencia entre como me trataron a mí vs a otros. Pero seguí con mis compromisos y me dije: olvídate de este asunto, enfócate en el futuro. Dios te sacó de ahí, ya suelta eso y continua”, escribió García junto a un artículo sobre la declaración jurada que que establece la posibilidad de que se hayan cometido delitos en el chat te Telegram.

“Solo los que hemos vivido la persecución y el abuso de poder sabemos lo difícil que es pasar la página, vivir sin miedo, dejarlo ir, volver a levantarnos. Entonces, veo esta otra noticia hoy y caigo en cuenta de las barbaridades que sufrimos los que somos “hijos de nadie”, pq mientras algunos casos se ventilan en público, otros son confidenciales”, añadió, junto a la noticia en la que la jefa de fiscales, Olga Castellón, defiende la labor del Departamento de Justicia.

El gobernador Ricardo Rosselló le exigió la renuncia a García en mayo de 2018, luego de que se revelara un chat de Whatsapp en el que participó el exjuez Rafael Ramos Sáenz, quien se declaró culpable en 17 cargos el pasado 24 de julio.

El chat fue creado por García y en el mismo también participaron el entonces secretario de la Gobernación, William Villafañe; la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado; la directora de Transformación y Eficiencia de la Oficina del Gobernador, Yesenia Díaz, y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Yoniel Arroyo.

Los funcionarios fueron referidos por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).

Sin embargo, en octubre, la presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, anunció que los fiscales no encontraron "prueba alguna" que pudiera demostrar que García intervino de manera indebida, luego de que Vázquez alegara que García trató de intimidarla durante la investigación.

Tampoco se encontró prueba contra el resto de los miembros del chat.

“Que pena que así sean las cosas. Dios permita que cambien pronto”, escribió García, antes de citar a Ruy Barbosa.

“Los abusos son todos compadres unos de otros y viven de la protección que mutuamente se prestan”, concluyó.