Joven de 23 años representará a México en certamen trans

La joven Ivanna Díaz ha tenido que pasar por varios cambios en su vida que, hasta el día de hoy, la han llevado a representar a México en un concurso trans de belleza internacional que tendrá sede en Barcelona, España, el próximo mes de noviembre.

“Traer tu cabello arreglado, traer maquillaje y traer un vestido bonito te va a dar mucha seguridad”, dijo Díaz.

Sin embargo, detrás del glamur, el maquillaje y las luces, la joven de 23 años cuenta con las cualidades de una verdadera reina de belleza.

“En realidad no soy tan glamurosa como parezco”, dijo Díaz. “A mí me encanta andar con ropa de gimnasio y la verdad es que el no traer maquillaje en la cara es lo mejor del mundo, pero pues obviamente cualquier mujer se quiere sentir guapa”.

La personalidad de esta juarense la ha llevado a colocarse en poco tiempo, frente a los reflectores, obteniendo una corona para representar a México en su primer concurso de belleza internacional para personas transexuales.

“Nací como Iván y, pues, desafortunadamente nunca me sentí como tal”, dijo Díaz. “Hice una transición de hombre a mujer, comencé mi transición a los 19 años”.

Díaz agregó que desde muy pequeña se sintió atrapada en un cuerpo de varón, situación que le provocaba depresión. “Era tan fuerte la depresión que yo sentía dentro de mí, dos veces llegué a pensar en el suicidio, me la pasaba llorando, me la pasaba deprimida porque me era tan difícil aceptarme”, dijo Díaz.

Su familia fue la fuerza, el apoyo y el impulso para su transformación. “A pesar de que hay mucha gente que no la acepta, pero me tiene a mí y ella sabe que siempre voy a estar con ella”, dijo César Díaz, hermano de Ivanna. “Para mí, ella es mi vida”.

Por su parte, la joven asegura haber sufrido discriminación y rechazo por parte de las autoridades en los puentes internacionales debido a que sus documentos de identificación no coincidían con su imagen femenina.

“Él (el agente) me sentó en el de hombres y yo le dije ‘oye, no me voy a sentar aquí’ y me dijo ‘sí, si te vas a sentar aquí’ y yo le dije ‘no, no me voy a sentar aquí’ y le dije ‘soy una mujer’ y me dijo ‘tus papeles dicen lo contrario, eres un hombre’, o sea era algo muy grotesco, me revisaban horrible, yo me sentía como abusada”, dijo Díaz.

Tras una queja con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ahora Díaz pasa por un trato diferente por parte de las autoridades mientras espera sus nuevos documentos de identidad.

Sin embargo, el cambio hormonal y físico de la joven también ha sido un proceso dificultoso. “En la cara me hice rinoplastia y me hice mentoplastia, aumento de pechos y me quité la manzana de Adán”, dijo Díaz.

En cuanto a su cambio completo de sexo, Díaz mencionó lo siguiente: “Te podría decir que sí lo tengo, te podría decir que no lo tengo, pero lo que te puedo decir ahorita es que, yo que tengo cuatro años que empecé mi transición, pues obviamente fue lo primero que quieres”.

Por el momento, Díaz ya se prepara para participar en el concurso Miss Trans Internacional, una oportunidad que recibió al coronarse en México representando al estado de Chihuahua.

“Tener una plataforma en México para las mujeres transexuales y que puedan competir por su estado, la verdad es algo increíble, es algo muy bonito, la verdad aprendí mucho, aprendí de muchas historias, conocí mucha gente”, dijo Diaz.

Mas allá de la belleza física, Díaz busca fomentar el respeto y la tolerancia. “No puedes fomentar la discriminación, no puedes fomentar el odio, el mundo no necesita eso”, dijo Díaz. “Necesitamos aceptación, necesitamos querernos y necesitamos apoyarnos”.