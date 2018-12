“Jamás volveré a tener Navidad”: Madre de Junior

Más Videos (1 of 9)

NUEVA YORK – Los acusados de asesinar al quinceañero dominicano Lesandro "Junior" Guzmán Feliz se presentaron el viernes en la corte criminal de El Bronx en vísperas de Navidad, la más triste para la familia del joven, dijo su madre Leandra Feliz.

“Es mi primera Navidad sin mi hijo y no tendré nunca más una Navidad. Yo no voy a tener Navidad jamás en mi vida”, dijo la madre. “Ellos lo mataron a él y me mataron a mí”.

Durante la audiencia se fijó una fecha tentativa para el juicio por el salvaje asesinato a punta de machete y cuchillo que estremeció el área triestatal y toda la nación.

El juez Robert Neary fijó el 25 de febrero de 2019 como fecha tentativa. Además, el viernes también se definió que, aunque son 14 los acusados del atroz asesinato, solo 5 enfrentarán juicio en la primera ronda de procedimientos judiciales, debido a que estos sospechosos fueron acusados de asesinato en primer grado.

Los cinco imputados que enfrentarán la primera ronda de procedimientos judiciales son Elvin García, Rodríguez Hernández Santiago, José Muñiz, Manuel Rivera y Jonaki Martínez Estrella, quien está acusado de hundir un cuchillo en el cuello de Junior, causando la mortal herida.

Según fiscales, los cinco apuñalaron a Junior a punta de cuchillo, pero Martínez fue quien lo atacó a machetazos.

La fiscal de distrito de El Bronx estima que se programe una fecha de juicio en las próximas comparecencias ante el tribunal. La próxima vez en la corte será el 22 de enero para algunos sospechosos y el 25 de febrero para otros.

Los procedimientos previos al juicio se realizarían a partir del 22 de enero. Es posible que los acusados soliciten procesos separados que involucran a otros sospechosos, por lo que no es definitivo que los cinco encaren el juicio el 25 de febrero.

Según documentos de corte, los cinco acusados de asesinato en primer grado también enfrentan un elemento de "tortura" como parte de la acusación. Los otros nueve acusados encaran cargos de asesinato en segundo grado.

Los 14 sospechosos permanecen en prisión en espera de juicio, incluyendo Danilo Payamps Pacheco, a quien se le otorgó un paquete de fianza de $ 500,000, una suma que hasta ahora no ha pagado.

En la sala, al acusado Gabriel Ramírez Concepción se le tomaron pruebas de ADN en preparación a una audiencia preliminar antes de que comience el juicio.

Luis Cabrera Santos, Diego Suero y Kevin Álvarez están entre los acusados que se presentaron el viernes en corte.