Jennifer González le sale al paso a Donald Trump

La comisionada residente en Washington, Jennifer González reaccionó al tuit del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el cual manifestó que Puerto Rico no fue agradecido "la última vez", refiriéndose a la respuesta tras el paso del huracán María.

“Donald Trump, los huracanes no son nuestra culpa. Este es el momento para que todos se levanten a ayudar a nuestros compañeros americanos que sufren de un desastre natural, como aquellos en las Islas Vírgenes ahora. Gracias por desplegar rápidamente el personal y declarar a Puerto Rico en estado de emergencia.”, le contestó la comisionada residente al primer mandatario de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump volvió a escribir este miércoles sobre el paso de la tormenta Dorian por Puerto Rico y pidió que los puertorriqueños agradezcan el trabajo de la Administración Federal para el Manejo de Desastres (FEMA).

Las declaraciones del presidente se dan luego de que la gobernadora Wanda Vázquez agradeciera el apoyo de las autoridades federales.

Poco después, Trump volvió a escribir, para nuevamente decir que él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico y que en esta isla los políticos son unos corruptos.

"Puerto Rico es uno de los lugares más corruptos de la Tierra. Su sistema político está roto y sus políticos son incompetentes o corruptos. El Congreso aprobó billones de dólares la última vez, más de lo que cualquier lugar ha recibido y es enviado a políticos corruptos. ¡No bueno! Y, "by the way", yo soy lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico", escribió.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO