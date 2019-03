Jennifer López no se presenatará por el momento en la Isla

Getty Images for DirecTV

Luego de que habían informado que la cantante y actriz Jennifer López se presentaría en Puerto Rico, se anunció este lunes que le concierto no se realizará por el momento.

"Todo está bien, simplemente se le complicó el calendario y no puede presentarse en la fecha que teníamos programada. Espero que en un futuro pueda darnos una nueva fecha", aseguró el productor José “Pepe” Dueño a Dando Candela

El concierto que es parte de la gira “It’s My Party: The Last Celebration”, estaba pautado para el viernes, 28 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

