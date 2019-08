Jenniffer González anuncia asignación de $17 millones

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció varias asignaciones que suman $17 millones en fondos federales provenientes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), la Fundación Nacional para las Ciencias, el Departamento de Educación Federal y el National Endowment for the Humanities (NEH).

González Colón felicitó a todos los recipientes por lograr estos fondos para adelantar proyectos para impulsar la educación, servicios de cuidado a niños, servicios de salud y promover investigaciones.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, a través de la Administración de Niños y Familias asignó varias partidas de fondos que suman $8,830,067 para servicios de cuidado a niños. Bajo los fondos de Asistencia por Desastre a Centros Head Start y Early Head Start dentro del programa de servicios sociales, el Municipio de Ponce recibió $2,101,548; el Municipio de Manatí recibió $916,242 y el Municipio de Sabana Grande recibió $537,440.

A su vez, la Administración de Niños y Familias asignó varias partidas de fondos bajo el programa de Early Head Start Child Care Partnerships. Dentro de estas asignaciones, el programa head start del Quintana Baptist Church recibió una suma de $3,567,712 y el Centro de Desarrollo Familiar SHS Diócesis de Mayagüez recibió $1,707,125.

El Departamento de Salud de Puerto Rico recibió $2,436,720 en fondos federales para Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la investigación, prevención y respuesta sobre la epidemia de sobredosis de opioides.

En julio, la Fundación Nacional de las Ciencias asignó cinco fondos; $860,788 a la Universidad Interamericana de Puerto Rico aumentar el compromiso y la retención de los estudiantes en STEM a través del avance de la experiencia de investigación y el conocimiento en biotecnología marina; $206,027 al Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico para el programa de desarrollo del conocimiento del contenido pedagógico tecnológico de los maestros de matemáticas previos al servicio.

Se le asignó al Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico $420,000 para el proyecto de dinámica ultrarrápida de superconductores a base de hierro; y $3,721,983 a la Universidad de Puerto Rico para un Centro Avanzado de Tecnologías Vestibles, (bio) Interfaces de ingeniería, recolección e almacenamiento de energía y análisis de datos para monitoreo de diagnóstico y salud.

Además el National Endowment for the Humanities (NEH) asignó fondos que suman $91,365. Como parte de estas asignaciones de fondos, la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras recibió $9,938 bajo el programa que da apoyo a instituciones pequeñas y medianas para la preservación de colecciones importantes de humanidades y artes. Asimismo, La Casa del Libro recibió $36,441 y el Luis A. Ferré Foundation Inc. recibió $44,986 bajo el programa que brinda apoyo a una institución para implementar métodos de conservación sostenibles para preservar colecciones con herencia cultural.

La Fundación Sila M. Calderón Inc, recibirá dos asignaciones de fondos; la primera de $28,859 por parte del Institute of Museum and Library Services para junto a la Biblioteca Centro para Puerto Rico adquirir equipos y ‘software’ para organizar talleres de alfabetización digital para su comunidad; la segunda de $35,000 por parte de Desarrollo Rural para capacitación de futuros empresarios.

El Departamento de Educación federal asignó $462,265 a la Universidad Interamericana para el programa de culminación y diploma de escuela superior.

La comisionada residente ha abogado desde el Congreso por asegurar los fondos de salud, desarrollo económico, recuperación tras el impacto de los huracanes Irma y María así como nuevas asignaciones de fondos en las Ciencias para carreras en STEM como parte de sus responsabilidades como parte del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes federal.

