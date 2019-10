Jenniffer González no descarta aspirar a la gobernación

La comisionada residente Jenniffer González Colón rechazó el lunes que a este momento haya descartado totalmente la candidatura a la gobernación.

“Gracias a Dios, el tiempo de candidaturas no es ahora, se abren en noviembre. Así que yo tengo tiempo para tomar una decisión. Yo no lo descarto, pero me siento enfocada en lo que estoy haciendo en Washington”, dijo la comisionada residente en conferencia de prensa.

González Colón confirmó que se reunió con el licenciado Pedro Pierluisi y discutieron el tema de las candidaturas.

“Yo me reuní con él, hablé con él, como he hablado con los presidentes de los cuerpos legislativos (Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez Núñez ) y con alcaldes y legisladores. Y le dije que yo me siento hoy enfocada en mi trabajo, pero que no lo descartaba. Porque no puedo descartar nada en estos momentos. Va a ser una decisión que notificaré al pueblo de Puerto Rico como siempre lo he hecho de frente”, expresó.

Según informes de prensa, Pierluisi alegó que en el Partido Nuevo Progresista no habrá primarias para la candidatura a la gobernación.

“Hay personas en la política que si están aspirando a este cargo-que yo creo que le harían mucho daño a la isla- son cosas que ponen a uno a no descartarlo”, expuso la comisionada quien rechazó que se refiriera a correligionarios.

“Esto es una decisión que no es fácil, es una decisión que uno tiene que tomarla bien pensada, no por mí, por Puerto Rico. Yo me siento privilegiada y bien ocupada con una agenda bien llena de todos estos fondos federales. De buscarlos, de buscar la aprobación en la Cámara, en el Senado y lograr que el presidente de Estados Unidos los firmara una y otra vez”, sostuvo.

De acuerdo a González Colón, en las conversaciones que ha tenido por sectores de la isla, muchas personas le han pedido que corra para la gobernación y otras que se mantenga como comisionada residente.

