Jenniffer González se alegra por nombramiento de Pierluisi

La comisionada residente, Jenniffer González Colón reaccionó este miércoles a la designación y el nombramiento de el licenciado Pedro Pierluisi como secretario del Departamento de Estado.

“Me alegra que el Gobernador enviara su nominación. Estoy en la mejor disposición de trabajar con el licenciado Pedro Pierluisi desde Washington. Si fuera otra persona la seleccionada también trabajaré en equipo. Lo importante es que no haya un vacío en la Rama Ejecutiva", compartió en comunicación escrita.

El resto de sus expresiones

"El candidato tiene que tener la capacidad, experiencia y honradez para dirigir a Puerto Rico. Si bien yo no he sido parte de ninguna conversación sobre la selección del secretario de Estado, no dejo de estar atenta a lo que ocurre.

Nuestro Pueblo está ansioso y esa inestabilidad afecta su vida diaria. Esta coyuntura amerita el diálogo del Ejecutivo con el Legislativo para dirimir opiniones y poner a Puerto Rico primero.

El no hacerlo trae más desasosiego e incertidumbre y no es justo con nadie. Cada vez queda menos tiempo. Por Puerto Rico, le solicito conversen y concluyan esta situación. Necesitamos estar trabajando sin distracción”.

Había exigido un nombramiento

González había exigido el lunes que se nombrara una persona que ocupara la posición, tras la renuncia del exsecretario Luis Rivera Marín y el mensaje de renuncia prospectiva del gobernador Ricardo Rosselló.

“Nadie puede obligar a nadie a ocupar un cargo que no desea y es su prerrogativa así hacerlo. Lo que no se puede tolerar es la incertidumbre de quien dirigirá los destinos de Puerto Rico. En el ambiente que vive la isla es importante tener una línea sucesora clara que brinde credibilidad y estabilidad a la función de gobierno. Para eso, nuestra Constitución y las leyes establecieron un orden de sucesión.